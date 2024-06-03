مجلس نينوى يؤجل اختيار قائممقام سنجار وستة مرشحين يتنافسون على المنصب

ارجأ مجلس مجلس محافظة نينوى، يوم الاثنين، التصويت على انتخاب قائممقام لقضاء سنجار حتى الجلسات المقبلة.

وقال نائب رئيس المجلس محمد الجبوري لوكالة شفق نيوز، انه “بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية داخل المجلس فقد جرى تأجيل التصويت على انتخاب قائممقام سنجار بطلب من 16 عضوا”.

كما أعلن الجبوري عن “فتح باب الترشيح لتولي ادارة 10 وحدات ادارية في نينوى بواقع 6 مديري نواحي و4 قائممقامين بسبب إحالة المسؤولين الحاليين على التقاعد”

من جانبه قال عضو مجلس نينوى وممثل كوتا الايزديين عيدان شيخ كالو، إن “التصويت على انتخاب قائممقام سنجار تم تأجليه الى الأسبوعين المقبلين”.

وبين شيخ كالو، لوكالة شفق نيوز، أن “6 مرشحين يتنافسون على المنصب”، لافتا الى ان “تأجيل التصويت أمر طبيعي ولا علاقة له بالخلافات والضغوط السياسية”.

وتتنافس خمسة أحزاب ايزيدية من أجل شغل منصب قائممقام سنجار، هي “التقدم الايزيدي” و”الحرية والديمقراطية الايزيدي” و”الايزيدي الديمقراطي” و”الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم” و”الاتحاد الوطني الكوردستاني”.

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