مسرور بارزاني يمنح خريجة إيزيدية “ناجية من داعش” شهادة شرف الصمود

منح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، شهادة شرف الصمود، للخريجة الإيزيدية، الناجية من داعش، شيرين خيرو خديدا، شهادة شرف الصمود.

بمشاركة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في كوردستان رئيس الحكومة مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 2 حزيران (يونيو) 2024، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعة الأمريكية في مدينة دهوك، بحضور رئيس جمهورية العراق الاتحادي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب الاتحادي بالنيابة محسن المندلاوي، وعدد آخر من كبار المسؤولين، وجمع غفير عوائل الطلبة.

وقال مسرور بارزاني، “من دواعي الفخر أن نقدم وسام شرف الصمود للخريجة من قسم إدارة الاعمال، شيرين خيرو خديدا”.

وأضاف “ان قصة شيرين هي قصة لشجاعة لا مثيل لها، فبعد عمل شاق وبعد سنين من الصمود خلال اسرها لدى داعش، أصبحت شيرين رمزاً للأمل والصمود لأهلنا الايزيديين، فإصرار شيرين على متابعة ومواصلة دراستها هو بمثابة إلهام وتشجيع لجميع أولئك الذين يواجهون تحديات ومعاناة كبيرة”.

مؤكداً ان “حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بدعم جميع الفتيات والنساء الايزيديات الشجاعات لإعادة ترسيخ مكانتهن في المجتمع، ولتكن قصة شيرين رسالة لنا جميعاً، وخصوصاً كعوائل لتشجيع بناتنا على الدراسة، فأصواتهن ومواهبهن وقدراتهن مهمة لبناء مستقبل مشرق لكوردستان”.

وانطلقت اليوم الأحد 2 حزيران 2024، مراسم حفل تخريج الدفعة السادسة من طلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان بدهوك، وتضم 68 طالباً وطالبة، ومعظم المتخرّجين من ذوي شهداء الحرب على داعش والمعتقلين السياسيين.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كل من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة محسن المندلاوي، وعدداً من كبار المسؤولين، وممثلي البعثات الدولية.

الخريجون البالغ عددهم 68 طالباً وطالبة، من كليات الهندسة، إدارة الأعمال، العلوم، الفنون والدراسات الدولية حصلوا على شهادات جامعية، وقد أكملوا دراستهم في الجامعة الأميركية “مجاناً من دون أي مقابل مادي”.

وبلغ، عدد الطلاب المتخرجين من الجامعة الأميركية بدهوك منذ عام 2014، باستثناء متخرجي الدورة السادسة، بلغ أكثر من 700 طالب.

وتأسست الجامعة الأميركية في دهوك، عام 2014، وهي جامعة خاصة غير هادفة للربح، وتعد من أهم الجامعات العراقية وأكثرها شهرة في المنطقة.

لغة الدراسة في الجامعة، الإنجليزية وتدرّس الطلاب من خلال أحدث الطرق التعليمية المتبعة في الولايات المتحدة الأميركية.

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