تأجيل انتخاب قائممقام قضاء سنجار لأجل غير مسمى

تأجل انتخاب قائممقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس محافظة نينوى اليوم الأحد (2 حزيران 2024) على قائممقام قضاء سنجار.

عضو مجلس المحافظة، ايريفان مهدي، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إنه تم تأجيل انتخاب قائممقام سنجار إلى “أجل غير مسمى”، مؤكداً أن الانتخاب بحاجة إلى “توافق سياسي”.

في وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، محمد كاكايي، لرووداو، إن “اختيار قائممقام سنجار أحد المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المجلس اليوم”.

وأضاف أن قضاء سنجار “كان يدار خلال الفترات الماضية دون قائممقام أو من قبل قائممقام بالوكالة، وهو أمر غير صحيح خصوصاً في منطقة مثل سنجار عانت دوماً من مشاكل وعقبات وتعدد الأطراف السياسية والقوى الأمنية المختلفة”.

,فتح باب الترشح لمنصب قائممقام قضاء سنجار للفترة من 28 آذار إلى 11 نيسان، وتم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء في مجلس محافظة نينوى لتلقي طلبات الترشح.

يشار إلى أن “اختيار قائممقام جديد للقضاء يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” جاء ضمن اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في القضاء، الذي وقعته الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في (1 تشرين الأول 2024).

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