يونيو 01, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

توزيع أراض سكنية على الناجيات الإيزيديات في شنگال وتلعفر

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فى :شؤون ايزيدية
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توزيع أراض سكنية على الناجيات الإيزيديات في شنگال وتلعفر

وزعت الحكومة المحلية في نينوى، وبحضور مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان الدكتور زيدان خلف العطواني، نحو 262 قطعة أرض سكنية على الناجيات الإيزيديات في قضائي شنگال (سنجار) وتلعفر.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، المشرف على توزيع الأراضي في تصريح صحفي، إن «الحكومة المحلية وزعت للناجيات الإيزيديات قطع أراضي سكنية بواقع 262 قطعة توزعت 250 قطعة منها في قضاء شنگال و12 قطعة في قضاء تلعفر بنظام القرعة وبكل شفافية».

وأضاف الدخيل، أن «الحكومة المحلية في نينوى شرعت بتشكيل مديرية عامة للناجيات في محافظة نينوى، وهي مديرية جديدة تضاف إلى جانب المديريات العامة في نينوى ووظيفتها الاهتمام الكبير بملف الناجيات الإيزيديات واستحصال كافة حقوقهن».

مؤكداً المباشرة بصرف مبالغ تعويضات كافة المتضررين في قضاء شنگال والمشمولين بقانون 20 لسنة 2009 حسب توجيهات رئيس الوزراء، فضلاً عن تمليك أهالي شنگال دورهم في عدد من المجمعات السكنية.

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