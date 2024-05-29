شمول 190 أسرة عائدة إلى سنجار بمنحة الـ4 ملايين دينار

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، شمول 190 أسرة عائدة حديثاً الى سنجار بمنحة 4 ملايين دينار.

وذكر بيان للوزارة، أنه “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة المنح المالية الخاصة بين (190) أسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع 4 ملايين دينار للأسرة الواحدة”.

وبينت الوزارة أن “كوادرها ستستمر خلال الأيام القادمة بتوزيع (الصكوك المالية) بين جميع الأسر العائدة حديثاً إلى سنجار”.

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