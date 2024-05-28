مركز لالش يثني على جهود الاستاذ نوزاد هادي ويمنحه درع المركز وكتاب شكر وتقدير

ديارين خديدا خلف

تقديرا وعرفانا للجهود المضنية للاستاذ نوزاد هادي عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكوردستاني مسؤول مكتب تنظيمات نينوى للحزب في خدمة مدينتي الزيتون بعشيقة وبحزاني وتثمينا لدعمه ومكتب التنظيمات لفرعي مركزينا ( مركز لالش بحزاني ، مركز لالش بعشيقة )،

زرنا صباح هذا اليوم ممثلين عن الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي مكتب تنظيمات نينوى الكائن في مدينة الموصل وقدمنا درع المركز من قبلنا وكتاب شكر وتقدير للاستاذ نوزاد هادي موجه من الهيئة العليا لمركز لالش ، من جانبه عبر مسؤول مكتب التنظيمات عن فائق شكره وتقديره للالتفاتة واضاف .. من صميم عملنا في الحزب الديموقراطي خدمة ناسنا وابناء شعبنا من الايزديين وتلك هي رسالة وتوجيهات الرئيس مسعود بارزاني كما اننا حريصين جدا على دعم مركز لالش لما لهذه المؤسسة الكبيرة من اهمية بالغة مؤمنين بدور المركز في خدمة الوعي الثقافي والقومي على حد سواء وخدمة ابناء مجتمعهم وقضية شعبهم في شتى المجالات وما لهذا الصرح الحضاري من مكانة متميزة ..

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