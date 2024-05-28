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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

نيجيرفان بارزاني يبحث أوضاع النازحين مع أمير الإيزيديين

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فى :شؤون ايزيدية
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نيجيرفان بارزاني يبحث أوضاع النازحين مع أمير الإيزيديين

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أوضاع النازحين الايزيديين، وقضاء سنجار، وذلك خلال استقباله أمير الايزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بك.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان، إن “رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الثلاثاء، حازم تحسين بك، أمير الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم”.

وأضاف أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر حول وضع الإيزيديين وحقوقهم في إقليم كوردستان والعراق، وشددا على ضرورة تقديم خدمات أفضل للمواطنين الإيزيديين في جميع الجوانب”.

ولفت إلى أنه “جرت مناقشة الوضع في سنجار والنازحين الإيزيديين وسبل عيشهم في المخيمات”.

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