لالش بابيري يكرم الطلبة الاوائل
اعلام مكتب لالش بابيري
من ضمن نشاطات مكتبنا ولاجل دعم الطلبة و العملية التربوية قام مكتبنا في يوم الثلاثاء 21/5/2024 بعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية للسنة الدراسية بتكريم الطلبة الاوائل في 6 مدارس في مجمع الرسالة وشمل كل من
مدرسة بارئاف
اعدادية بابيرى
مدرسة مشرفة
م باستا جكانة
مدرسة جكانة
مدرسة بابيري الابتدائية
و شكرت إدارات المدارس و اولياء امور الطلبة مكتبنا على دعمه للعلمية التربوية ولطلبتنا الاحبة جميعا، والمتفوقين منهم خصوصا.
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