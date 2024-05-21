مايو 21, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش بابيري يكرم الطلبة الاوائل

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش بابيري يكرم الطلبة الاوائل

اعلام مكتب لالش بابيري

من ضمن نشاطات مكتبنا ولاجل دعم الطلبة و العملية التربوية قام مكتبنا في يوم الثلاثاء 21/5/2024 بعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية للسنة الدراسية بتكريم الطلبة الاوائل في 6 مدارس في مجمع الرسالة وشمل كل من

مدرسة بارئاف
اعدادية بابيرى
مدرسة مشرفة
م باستا جكانة
مدرسة جكانة
مدرسة بابيري الابتدائية

و شكرت إدارات المدارس و اولياء امور الطلبة مكتبنا على دعمه للعلمية التربوية ولطلبتنا الاحبة جميعا، والمتفوقين منهم خصوصا.

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