مايو 21, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

أمير الإيزيديين يعزي بوفاة الرئيس الإيراني

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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أمير الإيزيديين يعزي بوفاة الرئيس الإيراني

أعرب أمير الإيزيديين، اليوم الاثنين، عن تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

ووفق بيان صادر عن إعلام المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى، فقد قال الأمير حازم تحسين سعيد، أمير الإيزيدية في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى: «ببالغ الحزن وعظيم الأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس الإيراني (آية الله السيد إبراهيم رئيسي)، وعدد من السادة المسؤولين في حادث تحطم الطائرة المؤلم».

وأضاف: «تعازينا الحارة للجمهورية الإسلامية وعموم الشعب الإيراني بهذا المصاب الجلل».

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