عقدة سنجار.. تقاسم المناصب بين 3 جهات بينها الاطار

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، عن اتفاق لتقاسم المناصب في سنجار وسنوني والقحطانية.

وقال المصدر في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “التقارب بين الاتحاد الوطني والإطار والفصائل الإيزيدية أقضى باتفاق لتقاسم المناصب في مناطق سنجار وسنوني والقحطانية وتلعفر”.

وأضاف أن “منصب قائممقام سنجار سيكون من نصيب المكون الإيزيدي، ومنصب مدير ناحية الشمال من نصيب الاتحاد الوطني، ومنصب مدير ناحية القحطانية من نصيب الإطار، ومنصب قائممقام تلعفر للمكون التركماني وتحديدا لدولة القانون”.

وتشهد مناطق سنجار تداخلات سياسية وامنية، مع وجود حهات مسلحة مختلفة وعوائق سياسية تمنع عودة النازحين المتبقين من المكون الايزيدي.

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