تنسيق الازمات في إقليم كوردستان: نرفض العودة القسرية للنازحين واستخدامهم لاغراض سياسية

عضو بالهجرة والمهجرين النيابية: وزارة الهجرة فشلت في حل ملف النازحين

أكدت المديرة العامة لدائرة تنسيق الأزمات سروة رسول ، اليوم الثلاثاء ، ان سياسة اقليم كوردستان واضحة جداً منذ عام 2014 عندما استقبلت حكومة الاقليم نحو مليوني نازح ولاجئ ومنذ اليوم الاول تعاملت معهم وفق مبادىء واضحة طبقاً لحقوق الانسان واحترام حقوق النازحين واللاجئين.

وقالت رسول لـ(باسنيوز)، ان “حكومة اقليم كوردستان وطوال الأعوام الماضية عملت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى والجهات ذات العلاقة على حل مشاكل النازحين وتوفير احتياجاتهم والتمهيد للعودة الطوعية لهم “.

وأوضحت ” نحن ضد أي اجراء لأي جهة تقوم باستخدام النازحين لاغراض سياسية ونرفض العودة القسرية لهم “، مشيرة الى انه “منذ عام 2014 رجع نحو مليون نازح الى مناطقهم وبشكل طوعي لكون مشاكلهم قد حلت”.

وتابعت ، بالقول ” لكن النازحين المتواجدين في إقليم كوردستان بالوقت الراهن يواجهون مشاكل معقدة يحتاجون لحلها وتوفير الأمن والسلام والخدمات الضرورية في مناطقهم وحل المشاكل العشائرية لمجموعة منهم وعندها سوف يختاروا العودة بشكل طوعي ومن دون اجبارهم على ذلك”.

هذا فيما كان عضو لجنة الهجرة النيابية العراقية شريف سليمان ، قد اكد في وقت سابق من العام الجاري ، انه لا يمكن الاعتماد على وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية باغلاق ملف النازحين بشكل نهائي بتأمين عودتهم الى مناطقهم من جديد.

وقال سليمان لـ(باسنيوز)، انه “يجب تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعضوية ممثلين عن كافة الوزارات ذات العلاقة وبتنسيق مباشر مع حكومة اقليم كوردستان وتكون هذه اللجنة هي المسؤولة عن ايجاد المعالجات المناسبة والحقيقية لملف النازحين”.

مبيناً بانه “خلافاً لذلك فان الامور سوف تبقى على ما هي عليه حيث ان وزارة الهجرة والمهجرين قد اثبتت فشلها الذريع طوال السنين الماضية دون ان تضع استراتيجية واضحة وفاعلة لحل ملف النازحين وبشكل نهائي”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية