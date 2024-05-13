نائب عراقي يكشف عن تحذيرات أمريكية من عدم تنفيذ اتفاقية شنگال

هناك من يستغل قضية النازحين لأغراض سياسية

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي سكفان سندي، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الامريكية قد حذرت مرتين من عدم تنفيذ اتفاقية شنگال (سنجار).

وقال سندي لـ(باسنيوز): “هنالك بعض الأطراف السياسية في العراق تريد انهاء مهمة الأمم المتحدة من خلال حيل سياسية، حيث زعموا بأنه تم حل قضية النازحين وعليهم العودة الى مناطقهم، لذلك لم تبقى لدى الأمم المتحدة أي مسؤولية بخصوص هذه المسألة، وهذا الامر غير مقبول، فالوضع الأمني في بعض المناطق لا يزال هشاً لكي يعود النازحون الى مناطقهم، وهذا نوع من اللعب السياسي لإخراج الأمم المتحدة وتحقيق أهدافهم واستغلال قضية النازحين لأغراض سياسية”.

وأضاف “لقد قررت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إعادة النازحين الى مناطقهم بدون استشارة حكومة إقليم كوردستان والنازحين، اما نحن فمباحثاتنا مستمرة مع المجتمع الدولي، وقد أرسلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) رسالة رسمية الى الحكومة العراقية لحل مشكلة اللاجئين، التي تقول بأن عمل الأمم المتحدة قد انتهى، ومن الواضح للجميع ما يريدون القيام به في ظل غياب المنظمة الدولية”.

مبيناً ان “وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، زارت بغداد وأربيل ومعبد الايزيديين في لالش، وحذرت للمرة الثانية من عدم تنفيذ اتفاق شنگال في اسرع وقت ممكن”.

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