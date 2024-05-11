الرئيس بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس مركز لالش

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 31 لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي للإيزديين، بعث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى رئيس وأعضاء الهيئة العليا للمركز.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله تعالى الرحمن الرحيم

السادة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لمركز لالش

بمناسبة الذكرى الـ 31 لتأسيس مركز لالش، أتقدم بالتهنئة لكم، أعضاء وكوادر مؤسسة لالش وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين.

خلال السنوات الماضية، قدم مركز لالش، ورغم جميع المعوقات، بجهود جميع المخلصين وكوادر ومثقفي المجتمع الإيزيدي، خدمة كبيرة لتعزيز ثقافة الشعب الكوردستاني والحفاظ على تقاليد المجتمع الإيزيدي.

أدعم جهود ومساعي المركز وأتمنى لكم الاستمرارية والمزيد من التقدم، والسلام والسعادة لجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين.

دمتم بخير وسعادة

مسعود بارزني

11.05.2024

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