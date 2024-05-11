الخارجية الأميركية: نحث بغداد وأربيل على تنفيذ اتفاق سنجار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية دعمها الكامل لتنفيذ اتفاق سنجار، وحثت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها وحل مسألة عودة النازحين إلى سنجار وتلبية احتياجاتهم.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال لرووداو مساء الجمعة (10 أيار 2024)، بشأن وضع سنجار الراهن والمشاكل التي يواجهها الكورد الإزيديون، إن “الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للإزيديين تذكير مهم للغاية بضرورة تلبية احتياجات المجتمع الإزيدي”.

بشأن اتفاق سنجار الموقعة بين أربيل وبغداد في عام 2020، قال المتحدث إن “الولايات المتحدة تحث حكومتي العراق وإقليم كوردستان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاق سنجار، وتعزيز المرحلة الانتقالية لملاحقة ومحاكمة جرائم داعش الدولية”.

وأشار إلى أن وكيلة وزارة الخارجية عزرا زيا، أكدت خلال زيارتها إلى بغداد وأربيل، دعم بلادها للتنفيذ الكامل لاتفاق سنجار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحث حكومتي العراق وإقليم كوردستان على “التشاور المباشر” مع المكونات القومية والدينية لـ “تلبية احتياجاتها”، منها مشاريع إعادة الأعمار في سنجار، موطن الإزيديين، وكذلك معالجة التحديات الأمنية وإيجاد حلول مستدامة وفرص “آمنة وطوعية وكريمة” لعودة الإزيديين إلى ديارهم.

ووقعت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في (1 تشرين الأول 2024) اتفاقاً من ثلاثة محاور تتعلق لـ “إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع” في قضاء سنجار، لم ينفذ حتى الآن.

بحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

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