الحكومة العراقية تتحرك نحو إقامة مجمعات سكنية في سنجار

أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، عن توجه لإقامة مجمعات سكنية في قضاء سنجار تكون للساكنين من اهالي القضاء في مخيمات النزوح حصراً.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التاسعة عشرة التي ترأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني، والتي جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات المهمة في مختلف المجالات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

وفي إطار متابعة أحوال منطقة سنجار، وإعمار المناطق المحررة، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) لتصبح بحسب الآتي:

1-إلغاء تخصيص قطعتي الأرض المبينتين في الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإعادة ملكيتها إلى مديرية بلدية سنجار/ محافظة نينوى.

2- تزويد وزارة الهجرة والمهجرين محافظةَ نينوى وصندوقَ إعمار سنجار وسهلَ نينوى، بإحصائية دقيقة بأعداد العوائل النازحة من قضاء سنجار الساكنين في المخيمات حصرًا؛ بهدف الاستفادة منها في إعداد التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية، وتحديد عدد الوحدات السكنية اللائقة المطلوب توافرها لهم.

3- تنفيذ محافظة نينوى وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) المتضمن: (إنشاء المجمعات السكنية على قطعتي الأرض، موضوع البحث، من التخصيصات المالية المتاحة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

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