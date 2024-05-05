محافظ نينوى: أميركا مهتمة بإعمار سنجار

أفاد محافظ نينوى، عبد الله الدخيل، بأن زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة الأميركية أكدت اهتمام الأخيرة بإعمار قضاء سنجار، مؤكداً أن مشروع مطار الموصل “سيمضي”.

وقال عبد الله الدخيل، اليوم الأحد (5 أيار 2024) في مؤتمر صحفي، إن “زيارة السوداني الى اميركا فيها رسالة تشير الى تقدم العلاقات بين البلدين ومنعطفاً جديداً لا يقتصر على التعاون الامني فقط، بل التعاون الاقصادي والتجاري والصناعي وتبادل الخبرات الموجودة في أميركا وكذلك في الجامعات الاميركية”.

وأضاف أن “زيارتي كمحافظ الى أميركا جاءت بدعوة من غرفة التجارة الأميركية وبموافقة السوداني من اجل ايصال صورة الى المجتمع الدولي بما وصلت اليها نينوى وما تحتاجه المحافظة”، مردفاً أن “الزيارة كانت تشمل ميشيغان وواشنطن العاصمة، وتقريباً لمدة ثلاثة أيام في كل منهما”.

اجتماعات في ميشيغان وواشنطن

محافظ نينوى، بيّن أن “البداية كانت في مشيغان حيث عقدنا اجتماعات مهمة مع الجالية العراقية وخاصة المسيحية، وكذلك ممثلين عن الجالية الايزدية والمسيحية الاشورية، وتم عقد اجتماع مع نائب وزير الخارجية الأميركية”.

وأوضح أنه “في الزيارة الى ميشيغان تم عقد اجتماع مع بعض رجال الاعمال الاميركيين من أصول عراقية من اجل إبداء رغبتهم بالعمل في الفرص الاستثمارية في نينوى”.

ووصف عبد الله الدخيل الزيارة الى واشنطن بأنها “مهمة شملت عقد اجتماعات مع السفير العراقي في واشنطن وكذلك غرفة التجارة الأميركية، وبحثنا الفرص الاستثمارية وامكانية تواجد الشركات الاميركية للاستثمار في نينوى، وعقدنا اجتماعاً مع الوكالة الدولية للتنمية الاميركية الخاصة باعمار المناطق، كما تم عقد اجتماع موسع مع المؤسسة الاميركية للثقافة فضلاً عن اجتماع آخر مع هيئة المسح الجيولوجي الاميركية”.

“أوصلنا رسالة للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية بأن نينوى وبعد معاناة من الحروب والقاعدة وداعش والنزوج عادت الى التألق والابداع، وأصبحت بيئة مستقرة ومحافظة يسودها الامن والقانون”، وفقاً لمحافظ نينوى.

عبد الله الدخيل، أكد أن “نينوى مدينة متحضرة رغم كل ما جرى، لكنها عادت من جديد بفضل الله والقوات الأمنية ودماء الشهداء وأهالي المحافظة الخيرين الذين بذلوا جهوداً خيرة في عملية الاعمار والاستقرار”، مضيفاً: “أوصلنا رسالة مهمة وهي رسالة السلم المجتمعي”.

“أميركا داعمة للاعمار والاستثمار”

وأردف عبد الله الدخيل أن “هناك دروساً من ان نينوى عادت من جديد بنسيجها الاجتماعي، من خلال التعايش الحقيقي الموجود بين مكونات اهالي محافظة نينوى”، مضيفاً: “استمعنا الى وجهة نظر الوكالات الاميركية الرسمية بأنها ستكون داعمة للاعمار والاستثمار وخاصة في مجال الطاقة والنفط وفي مقدمتها الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وغيرها”.

كما أكد أن “الوكالة الدولية للتنمية الاميركية أبدت اهتمامها باعمار قضاء سنجار، وقدمنا ملفاً آخر لها وهو اعمار الدور التراثية الموجودة داخل الموصل”، مبيناً: “ستكون زيارة قريبة للوكالة عن طريق السفارة الاميركية في بغداد لتترجم هذه الاجتماعات الى أرض الواقع”.

وكشف محافظ نينوى عن تزويدهم بطلب تحريري من بعض الشركات الاميركية من اجل الاستثمار داخل نينوى، عاداً ذلك “يعطي مؤشراً ايجابياً بأن المجتمع الدولي داعم لاجل أن تكون نينوى حاضرة في المحافل الاستثمارية”.

خطر مخيم الهول والسجون السورية

بخصوص وضع الحدود، حذّر عبد الله الدخيل من أن “كل المتواجدين في مخيم الهول وبعض السجون السورية القريبة من الحدود العراقية تشكل خطراً”.

ونوّه الى أن “الوكالة الدولية للتنمية الاميركية ستقوم بدعم عملية التأهيل لمخيم الجدعة”.

“مشروع المطار سيمضي”

بشأن اعادة اعمار مطار الموصل، أكد محافظ نينوى أن “مشروع المطار سيمضي، وهو هوية الموصل”، منتقداً قيام “البعض باثارة التصريحات فيما يخص الموضوع”.

وأشار الى أن “كل الاجهزة الملاحية للمطار تم التعاقد عليها. قسم منها صنعت وقسم آخر في طور التصنيع، والان يتم التدريب على هذه الاجهزة”.

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