مراسم “طواف كرجال” عند الإيزيديين في دهوك

شارك مئات الاهالي الايزيديين من مجمع شاريا والبلدات المجاورة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، في مراسيم الطواف حول المزار الديني “كرجال” المعروفة باسم “طواف كرجال”.

وقطع المشاركون مسافة تزيد عن 5 كيلومترات سيرا على الأقدام ليصلوا إلى قمة جبل “كرجال” الذي يطل على قرية سينا القريبة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تنظيم المشاركين عند وصولهم الى قمة الجبل، الدبكات الفلكلورية على طبولهم وزمرهم مصحوبين بالأدعية والتراتيل الدينية.

وعند نهاية الزيارة والطواف، قام المشاركون زائر بقطف غصنٍ من شجرة قريبة من المزار كعلامة على انتهاء الزيارة.

ويدير الرجال ظهورهم عند انتهاء الزيارة ونزولهم من الجبل مودعين المزار احتراما له، بينما تتبعهم النساء بتنظيم منسق.

ويقول أحد المشاركين بيرهات قائدى لوكالة شفق نيوز، “اليوم جئنا لأداء مراسم الطواف حول كرجال وهي واحدة من الطقوس الدينية المهمة لدى أبناء الطائفة الإيزيدية وتقام هذه المراسم في الأربعاء الثاني بعد عيد رأس السنة الإيزيدية من كل عام حيث يشارك فيها مئات الأهالي من مجمع شاريا والقرى المحيطة بها”.

بدورها قالت عالية سلو: “بعد النزول من الجبل نجتمع في الساحة لاداء الدبكات الفلكلورية والطقوس الأخرى وبعدها يقوم أهالي مجمع شاريا بدعوة الضيوف القادمين من خارج المجمع لتناول الغداء في منازلنا.”

جدير بالذكر أن “طواف كرجال” يعتبر واحدا من 45 طوافا في عموم المناطق التي يتواجد فيها الايزيديين.

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