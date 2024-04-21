الرئيس بارزاني يستقبل أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني الإيزيدي

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 21 نيسان/ أبريل 2024، في صلاح الدين، أمير الإيزيديين حازم تحسين بيك، والمجلس الروحاني الإيزيدي.

خلال اللقاء، شكر الوفد الزائر الرئيس بارزاني، الذي دعم الإيزيديين دائما وكان حريصاً على الرخاء والوحدة والوئام بين الإيزيديين.

كما دعا الوفد الزائر الرئيس بارزاني إلى مواصلة دعم مطالبهم ومنع جميع محاولات زرع التفرقة والتقسيم بين الإيزيديين.

من جانبه أكد الرئيس بارزاني، إن الإيزيديين جزء عزيز من الشعب الكوردستاني ودعا الإيزيديين إلى التمسك بتقاليدهم وعدم السماح للأصوات الغريبة، بالتأثير على المجتمع الإيزيدي لمغادرة موطن أجدادهم.

وفي إشارة إلى مساعي بعض الأطراف لتعيين رئيس للإيزيديين في بغداد والتدخل في شؤون الإيزيديين، أكد الرئيس بارزاني أنه يدعم الإخوة والأخوات الإيزيديين بكل قوته ولن يسمح بفرض قضايا غريبة على الإيزيديين.

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