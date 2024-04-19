العثور على مقبرة جماعية في سنجار

عثر على مقبرة جماعية جديدة في قضاء سنجار خلال العمل على صيانة الشوارع في أحد المجمعات.

مسؤول منظمة “بتريكور” لحقوق الإنسان، خيري علي، قال في تصريح صحفي إن “عمالاً عثرواً خلال صيانة الشوارع في مجمع سيبا شيخ خدر على مقبرة جماعية تضم رفات وملابس أمرأة مسنة”.

وأبلغت الجهات المعنية والأمنية بالعثور على المقبرة.

بحسب خيري علي، عثر على المقبرة عند بوابة المجمع و”لم يتضح بعد عدد الرفات التي تضمها”، مبيّناً أنها تعود لفترة هجوم داعش على القضاء عام 2014.

المقبرة الجماعية

ولفت إلى أن فريق المنظمة قدم كل المعلومات المتوفرة لديه إلى دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.

واختطف تنظيم داعش بعد سيطرته على الموصل وسنجار عام 2014 أكثر من 6 آلاف كوردي إزيدي ، قتل بعضهم داخل سنجار ومحيطها.

موقع المقبرة الجماعية

الإحصائيات الرسمية أشارت إلى العثور على 93 مقبرة جماعية في القضاء، تم فتح 55 منها.

ومن أصل أكثر من 700 رفات عثر عليها في المقابر الجماعية، تم التعرف على 204 منها من خلال فحص الحمض النووي.

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