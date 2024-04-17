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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

السوداني يهنئ المكوّن الإيزيدي بحلول رأس السنة الإيزيدية

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فى :شؤون ايزيدية
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السوداني يهنئ المكوّن الإيزيدي بحلول رأس السنة الإيزيدية

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، المكوّن الإيزيدي بحلول رأس السنة الإيزيدية.

وقال السوداني، في تغريدة على منصة {أكس} :أصدق التهاني، وأزكى التبريكات نتقدم بها إلى أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي الكريم؛ بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، متمنين لهم، جميعاً، سنة خير وعافية وأمان في وطننا الحبيب الذي يفتخر بتنوّعه”.

واكد السوداني، ان “الحكومة التي تمثل جميع العراقيين بلا تمييز أو اختلاف، ستظلّ راعيةً ومعبرةً عن تطلعات كلّ مكونات شعبنا العزيز”.

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