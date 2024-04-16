الرئيس بارزاني: الإيزيديون جزءٌ أصيل من شعب كوردستان

هنّأ الرئيس مسعود بارزاني جميع الإيزيديين في إقليم كوردستان والعالم بحلول رأس السنة الإيزيدية المصادف لـ 17 أبريل نيسان.

واعتبر الرئيس بارزاني في بيان التهنئة، أن الإيزيديين جزءٌ أصيل من شعب كوردستان.

داعياً إياهم إلى العودة بكرامة وحرية إلى ديارهم ووضع حدٍّ للتهجير والبؤس الذي فرضه عليهم أعداء شعب كوردستان.

وفيما يأتي نص بيان التهنئة:

بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديد، أتقدم بأحر التهاني لجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم وأتمنى لهم السعادة والازدهار.

الإخوة والأخوات الإيزيديين والإيزيديات هم جزء أصيل من شعب كوردستان، ونحن جميعاً نتشارك في السعادة والنجاح والألم والمرض.

على الإخوة والأخوات الإيزيديين العودة إلى ديارهم بحرية وكرامة، ووضع حد للتهجير والبؤس الذي فُرِض عليهم من قبل أعداء شعب كوردستان.

كوردستان بلد التعايش ويجب الحفاظ على هذه الثقافة الغنية.

أتمنى أن تمر كل أعيادكم ومناسباتكم بسلام وسعادة.

مسعود بارزاني

16 نيسان 2024

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