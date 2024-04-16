نيجيرفان بارزاني: دعمنا للايزيديين سيستمر حتى نهاية المطاف

قدم رئيس أقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، التهنئة بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الجديدة.

وقال في بيان،” بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية أهنئ بحرارة جميع أخواتنا وإخواننا و مواطنينا الايزيديين في كوردستان والعراق وفي كل مكان من العالم، وأرجو لهم عيداً وعطلة هنيئين آمنين وسنة جديدة حافلة بالسعادة والنجاحات للجميع.

وأضاف، “في هذه المناسبة، نؤكد من جديد لجميع مواطنينا الإيزديين بأن دعمنا نحن ومؤسسات إقليم كوردستان لحقوقهم ومطالبهم المشروعة، وكذلك عمل مكتبنا لإنقاذ المختطفين الإيزيديين سيستمر حتى نهاية المطاف”.

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