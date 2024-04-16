مسرور بارزاني يؤكّد التزام حكومة كوردستان بحماية حقوق الإيزيديين وباقي المكونات

جدّد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، التأكيد على التزام حكومة الإقليم الراسخ بحماية حقوق الإيزيديين وصون خصوصيتهم وكرامتهم، وسائر مكونات كوردستان.

جاء ذلك في بيان تهنئة أصدره رئيس الوزراء مسرور بارزاني بمناسبة حلول السنة الإيزيدية الجديدة.

وفيما يأتي نص بيان التهنئة:

مع حلول السنة الإيزيدية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، وأخص بالذكر الأمير حازم تحسين بك أمير الإيزيديين، وبابا شيخ شيخ علي إلياس، والمجلس الروحاني، متمنياً للجميع عيداً مفعماً بالبهجة والسعادة.

وفي هذه المناسبة الكريمة، نجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان الراسخ بحماية حقوق الإيزيديين وصون خصوصيتهم وكرامتهم، وسائر مكونات كوردستان.

كل عام وأنتم بخير، ودامت أفراحكم ومسراتكم.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية