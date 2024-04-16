أبريل 16, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

قدموا من خارج العراق.. الإيزيديون يحتفلون بعيد رأس السنة (صور)

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
11 مشاهدات

قدموا من خارج العراق.. الإيزيديون يحتفلون بعيد رأس السنة (صور)

احتفل الإيزيديون من داخل العراق وخارجه برأس السنة الإيزيدية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث اجتمع الآلاف منهم في معبد لالش بقضاء سنجار لإحياء هذه المناسبة المهمة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المحتفلين قاموا بإيقاد الشموع والمشاعل احتفالاً ببداية العام الجديد، فيما قاد رجال الدين بما في ذلك باب الشيخ الرئيس الروحاني للطائفة الإيزيدية، أداء الطقوس والتراتيل الدينية.

ويعتبر “جار شمبا صور” أحد أبرز الأعياد الدينية لدى الإيزيديين حيث يقومون بوضع شقائق النعمان على أبواب منازلهم وزيارة موتاهم مساء العيد، وتوزيع الطعام على الفقراء.

وعبر ياسين سلو، أحد المحتفلين، لوكالة شفق نيوز، عن فرحته بقدوم العيد، معرباً عن أمله بأن يعم السلام على إقليم كوردستان والعراق بأسره.

من جهتها، أعربت هيام عن مشاعر مختلطة خلال الاحتفال، وقالت لوكالة شفق نيوز، إن “هذا اليوم هو عيد لكن قلوبنا ما تزال جريحة بسبب فقدان العديد من أقاربنا الذين ما زالوا مفقودين أو في أسر تنظيم داعش. ندعو من الله أن يعودوا سالمين إلى أحضان الأهل والديار”.

 

facebookShare on Facebook
Post Views: 26

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi