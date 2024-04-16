توضيح من شؤون الإيزيديين حول “الأربعاء الأحمر”

أصدرت مديرية شؤون الإيزيديين التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، توضيحياً حول مناسبة يوم غد الأربعاء.

وقالت المديرية، في بيان، إن العديد من القنوات الإعلامية أطلقت بالخطأ على رأس السنة الإيزيدية اسم “الأربعاء الأحمر”، مؤكدة أنه لا علاقة لهذا الاسم بالايزيديين.

وأضافت، إن رأس السنة الإيزيدية يوافق يوم الأربعاء 17 نيسان 2024، وهي المناسبة الأهم للإيزيديين، والتي تسمى برأس السنة الإيزيدية، كما هو مذكور في مرسوم برلمان كوردستان رقم (16) لعام 2010.

وأشار البيان، إلى أن العديد من القنوات الإعلامية قامت بالخطأ بتغيير اسم رأس السنة الإيزيدية إلى “الأربعاء الأحمر”، وهو أمر لا علاقة له بالايزيديين.

وقررت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون الايزيدي غداً الأربعاء.

واحتفل الإيزيديون من داخل العراق وخارجه برأس السنة الإيزيدية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث اجتمع الآلاف منهم في معبد لالش بقضاء سنجار لإحياء هذه المناسبة المهمة.

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