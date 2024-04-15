مجلس نينوى يعلن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيح لمنصب قائممقام سنجار

جدّد مجلس محافظة نينوى تمديد فترة استقبال طلبات الترشيح لمنصب قائممقام سنجار.

وقال عضو مجلس نينوى عيدان شيفان وهو عضو في لجنة استقبال طلبات المرشحين لمراسلة (باسنيوز): ان” مجلس محافظه نينوى جدد تمديد فترة استقبال الترشيح لثلاثين يوماً اعتباراُ من اليوم منتصف نيسان”.

مضيفاً ، ان ” مجلس نينوى كان قد اعلن نهاية اذار الماضي تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشيح لمنصب قائممقام قضاء سنجار، ان تكون فترة استقبال الطلبات خلال مدة 15 يوما وقد انتهت قبل يومين”.

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