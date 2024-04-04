دفع التعويضات لـ 1535 مستفيداً من قانون الناجيات الإزيديات في شباط

بلغ مجموع المستفيدين من تعويضات قانون الناجيات الإزيديات 1.651 بعد دفع التعويضات لـ 1.535 مستفيداً من الناجيات والناجين المشمولين بالقانون في شباط الماضي.

وأعلنت المديرية العامة لشؤون الناجيات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية دفع التعويضات لـ 1.535 مستفيداً من الناجيات والناجين من تنظيم داعش في شهر شباط.

بحسب التقرير الخامس لتحالف التعويضات العادلة حول قانون الناجيات الإزيديات، يقيم 1.172 من الذين يتلقون التعويضات حالياً في العراق، بينما يتواجد 479 خارج العراق.

ومن بين المستفيدين من القانون، 847 ناجية من النساء والفتيات، و784 من الإزديين كانوا أطفالاً وقت الاختطاف (436 ذكراً و348 أنثى) بالإضافة إلى 20 ناجياً من المقابر الجماعية.

والناجيات المستفيدات من القانون هن 817 إزيدية، 13 تركمانية، و10 شبكية و7 مسيحيات.

صدر قانون الناجيات الإزيديات في 15 آذار 2021، ونظّم من أجل دعم ومساعدة الناجيات من جرائم (الخطف والاغتصاب والإبادة الجماعية) التي نفذها تنظيم داعش.

يشمل القانون كل امرأة إزيدية تم اختطافها وكذلك النساء والفتيات من المكونات، المسيحية، التركمانية، والشبكية، اللاتي تعرضن للجرائم المذكورة.

نصت المادة الرابعة من قانون الناجيات الإزيديات، على تقديم الدعم المادي والمعنوي للناجيات، وتأمين حياة كريمة لهن، وتأهيلهن، وإعادة دمجهن في المجتمع.

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