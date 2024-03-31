برعاية أمريكية.. توجه لإجراء تعديلات على “اتفاقية سنجار” والعرب والإيزيديين يوقعون “وثيقة وئام”

كشف نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، يوم الأحد، أن هناك توجهاً لإجراء تعديلات على اتفاقية سنجار المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فيما أعلن عن توقيع العرب والإيزيديين في سنجار وثيقة “وئام مجتمعي”.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن “معهد الولايات المتحدة للسلام، وجمعية التحرير والبناء الأمريكية، رعتا توقيع وثيقة وئام مجتمعي في قضاء سنجار بين العرب والإيزيديين لنبذ العنف والتطرف”.

واعتبر أن “وثيقة الوئام المجتمعي ستكون انطلاقة حقيقية نحو التعايش السلمي في القضاء”، مشدداً على أن الوثيقة “لن تكون بديلاً عن القضاء العراقي في ملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم”.

وأكد أن “اللجنة الخاصة باختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار باشرت بأعمالها في استلام الطلبات الخاصة بالمرشحين للمنصب”، مبيناً أن “المنصب سيمنح بتوافق جميع المكونات والقوى السياسية في سنجار ليتولى إدارة القضاء والشروع بالإعمار ودعم الاستقرار”.

وأشار الجبوري إلى أن “هناك توجهاً لمجلس المحافظة للعمل على إعادة صياغة الاتفاق الأمني الخاص بقضاء سنجار المبرم بين حكومتي بغداد وأربيل في نهاية العام 2020، والاتفاق جرى إبرامه في ظل غياب إدارة نينوى ومجلس المحافظة”.

وختم بالقول إن “العديد من متطلبات إعادة الاستقرار إلى سنجار تتطلب التزامات مختلفة من حكومة بغداد وحكومة نينوى المحلية”.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، قد توصلتا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

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