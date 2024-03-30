محافظ نينوى: تعيين رئيس الوحدة الادارية المفتاح الحقيقي لحل مشاكل سنجار

اعتبر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن تعيين رئيس الوحدة الإدارية لقضاء سنجار “يعد المفتاح الحقيقي لحل مشاكله كافة”.

وقال لمراسلة شبكة رووداو الإعلامية، عدلة بكر، خلال مؤتمر صحفي السبت (30 آذار 2024)، إن الوضع في سنجار غير مستقر “بسبب الامن واسباب سياسية”.

واستطرد أن هناك بوادر جيدة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لـ “إيجاد حل لقضاء سنجار خاصة تعيين رئيس الوحدة الإدارية” الذي عده “المفتاح الحقيقي لحل مشاكل قضاء سنجار كافة”.

القرار سيتخذ بالتشاور

في إطار إجابته على سؤال آخر، نوّه إلى أن مشاكل سنجار “حددت بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ولم يصدر شيء من الحكومة الاتحادية لحد الآن يلغي مضمون اتفاقية سنجار”.

“كحكومة محلية كل عملنا وتطلعاتنا تنجسم مع ما يصدر من الحكومة الاتحادية” أضاف عبد القادر الدخيل.

بشأن دور مجلس المحافظة في تعيين رئيس الوحدة الإدارية، قال إنه “سيتخذ القرار المناسب، لكنه سيكون أولاً وأخيراً بالتشاور بين جميع الأطراف كي يساعد رئيس الوحدة الإدارية على الاستقرار”.

وثيقة الوئام المجتمع

وكان محافظ نينوى قد صادق على وثيقة الوئام المجتمعي في شمال سنجار “لأول مرة بعد 10 سنوات من عمليات التحرير”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية