بالفيديو.. نازحو شنكال يطالبون بإجلاء الفصائل المسلحة وإقالة وزيرة الهجرة والمهجرين

وجه نازحو شنكال بيان استنكار، ونداء إلى ممثلية الأمم المتحدة في بغداد، وحكومة العراق الاتحادي، وحكومة إقليم كوردستان، وجميع المنظمات المتواجدة في العراق وإقليم كوردستان وخاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان.

وقال النازحون الذين نظموا احتجاجاً اليوم الخميس 28 آذار 2024، خلال بيان “منذ ما يقارب العشر سنوات، ونحن نعيش في حالة نزوح داخل مخيمات بإقليم كوردستان، تحت ظروف قاسية جداً، ولولا دعم ومساندة حكومة إلإقليم لكنا في ظروفٍ أصعب، وللأسف نحن كمواطنين عراقيين لم نتلق أي نوع من العطف أو الدعم والمساعدة، من قبل الحكومة العراقية تجاهنا، وحتى يومنا هذا، على الرغم أنه كان من المفروض على الحكومة العراقية كواجب دستوري وأخلاقي تجاه مواطنيه مساندتنا من كافة النواحي، والتخفيف من العبء المعيشي الثقيل على عاتقنا”.

وأضاف: “للأسف الشديد ما نراه اليوم عكس ذلك حيث نجد قرارات وبضغط من وزارة الهجرة والمهجرين، وعلى وجه الخصوص شخص وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، للضغط على النازحين وإغرائهم بمبالغ تافهة، للعودة إلى مناطقهم، دون وجود أي بنية تحتية لأبسط مقومات الحياة، من النواحي الأمنية والخدمات”.

وتابع، “نحن هنا منذ ما يقارب الـ 10 سنوات، ليس بمحض إرداتنا، ولم نختر هذه الحياة القاسية، ولكن الظروف أرغمتنا على ذلك، وعليه لدينا شروط للعودة إلى ديارنا ومناطقنا على الحكومة العراقية تنفيذهاوهي:

1- نطالب بتنفيذ اتفاقية شنكال

2- تعويض أهالي شنكال عن الأضرار الجسيمة التي تعرضوا لها إبان هجوم داعش الإرهابي على المدينة

3- إعمار مدينة شنكال والمجمعات والقرى التابعة لها، وكذلك ناحية القحطانية، والمجمعات والقرى التابعة لها، المرتبطة حاليا بقضاء البعاج

4- ضمان تأمين الخدمات الأساسية للمنطقة

5- نطالب بإقالة وزيرة الهجرة والمهجرين عن سوء معاملتها في ملف نازحي شنكال،

6- نطالب بتوثيق وتثبيت ما جرى لأهلنا في شنكال كإبادة جماعيةـ

7- نطالب بإجلاء الميليشيات والفصائل المسلحة غير الشرعية من شنكال

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