مارس 12, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

عودة 79 عائلة من مخيمات النزوح في دهوك إلى مناطق سنجار (صور)

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فى :شؤون ايزيدية
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عودة 79 عائلة من مخيمات النزوح في دهوك إلى مناطق سنجار (صور)

 اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، عن عودة 79 عائلة من مخيمات النزوح في المحافظة، إلى مناطق في سنجار.

 

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين ديان جعفر في تصريح لشفق نيوز، إن “عودة العائلات النازحة المتواجدة في دهوك، شملت 79 عائلة ستعود إلى مناطقها في قضاء سنجار”، مبيناً أن “ذلك يأتي في إطار المرحلة العاشرة من برنامج العودة الذي تنفذه منظمة (ئاي او ام) بالتعاون مع دائرة الهجرة ومنظمة البارزاني الخيرية”.

وأوضح جعفر ان “سياسة حكومة إقليم كردستان واضحة بشأن قضية العودة حيث تسعى الى توفير جميع التسهيلات اللازمة لعودة النازحين إلى مناطقهم”.

وشدد على “أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار التي تم التوصل إليها بين حكومة بغداد وإقليم كوردستان والتي من شأنها تيسير عملية عودة السكان إلى مناطقهم”.

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