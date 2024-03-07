وزارة الهجرة: شمول 848 إيزيدية عائدة لسنجار برواتب الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، شمول 848 نازحة إيزيدية عائدة لقضاء قضاء سنجار برواتب الحماية الاجتماعية.



الوزارة قررت شمول العائدات من النزوح إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى، برواتب الحماية الاجتماعية المخصصة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “دعماً للعودة الطوعية، ولرفع المستوى الاقتصادي للعائدين” بحسب بيان صدر عنها الخميس (7 آذار 2024).

المبادرة التي شملت 848 مستفيدة من الأسر العائدة، تأتي ضمن سعي الوزارة لـ “توفير متطلبات الحياة الكريمة من اجل تسهيل عودة النازحين لاسيما الأسر التي تعيلها النساء”، وضمن خطتها لـ “إنهاء النزوح وتحقيق الاستقرار في مناطق العودة”.

وحدد مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون الثاني، 30 حزيران المقبل موعداً لـ “إغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين” جرى تمديده لاحقاً إلى الـ 30 من تموز.

وأعقب قرار مجلس الوزراء قرار من وزارة التربية بإغلاق ممثلياتها في إقليم كوردستان، أثار احتجاجات واسعة بين نازحين يرفضون العودة إلى مناطقهم بسبب غياب الخدمات وعدم توفر فرص العمل فيها واستقرارهم لسنوات في إقليم كوردستان.

تشير آخر إحصائية من وزارة الهجرة والمهجرين إلى وجود 24 مخيماً في إقليم كوردستان، تقيم فيها ما بين 35000 و37000 عائلة ويبلغ تعدادها نحو 120 ألف نسمة.

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