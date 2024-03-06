دوبرداني: اغلاق مخيمات ومدارس النازحين “تأجل”.. السوداني “شاهد الحقيقة” في سنجار

أكد النائب عن محافظة نينوى والحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، أن ملف غلق المخيمات ومدارس النازحين في كردستان سيتم التأني به.

وقال دوبرداني في حديث لـ “بغداد اليوم” إنه “بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى قضاء سنجار وإطلاعه على الأوضاع عن قرب فقد تبين له بأنه لا يمكن عودة النازحين دون تحقيق الاستقرار”.

وأضاف أن “نازحي سنجار سيتم نقلهم من مخيمات كردستان وإعادتهم إلى مخيمات أخرى في سنجار، كونه لا توجد لديهم منازل بسبب تعرضها للدمار والخراب”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن غلق مدارس النازحين في الوقت الحالي كونها تضم 148 ألف طالب، وهؤلاء لا يمكنهم العودة في الوقت الحالي، والدستور كفل حق المعيشة لأي مواطن في أي مكان من البلاد، وبالتالي سيتم التأني بقرار الإغلاق ولن تغلق العام الحالي”.

وفي يناير الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الرابعة تحديد 30 تموز المقبل موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين، واثر ذلك وجهت وزارة التربية الاتحادية العراقية كتاباً إلى ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، أشارت في إلى أن مجلس الوزراء الاتحادي العراقي حدد يوم (30 تموز 2024) موعداً نهائياً لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، وأنه بالاستناد على القرار قررت وزارة التربية إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك في نفس التاريخ.

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