بلينكن يؤكد لنادية مراد دعم الناجين من الابادة الجماعية في العراق وسوريا

استقبل وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الإيزدية نادية مراد، مؤكداً على استمرار الدعم للايزديين للتعافي من آثار الإبادة الجماعية.

بلينكن أعلن في منصة “إكس” أنه التقى الناشطة الإيزدية في مجال حقوق الإنسان نادية مراد.

وأوضح بلينكن: “كررت دعمنا الثابت لتحقيق العدالة والتعافي للايزديين وغيرهم من الناجين من الإبادة الجماعية في العراق وسوريا”.

يذكر أن قضاء سنجار، شهد يوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024) مراسم مواراة الثرى لرفات 41 كوردياً إيزدياً.

بعد انتهاء المراسم الدينية، جرى دفن هذه الرفات في أربع مقابر بالمنطقة.

تم تسليم الرفات إلى ذويها بعد انتشالها من مقابر جماعية، و20 من هذه الرفات هي لمواطنين من قرية كوجو، و16 من قرية حردان، و3 من قرية قني، و2 من أهالي مجمع خانصور.

تم حتى الآن العثور على 92 مقبرة جماعية دفن فيها الكورد الإيزديون، وتم فتح 55 من هذه المقابر، وكانت تضم رفات 242 ضحية.

يذكر أنه في 23 من شهر آب 2014، وبعد احتلالهم مدينة الموصل، هاجم مسلحو تنظيم داعش قضاء سنجار وأطرافه، حيث قتلوا أكثر من 5 آلاف كوردي إيزدي، وخطفوا 6 آلاف و417 آخرين.

كان عدد الكورد الإيزديين في العراق يبلغ نحو 550 ألفاً قبل حرب داعش.

Met with Nobel Peace Prize Laureate and Yezidi human rights activist @NadiaMuradBasee. I reiterated our unwavering support for justice and recovery for Yezidis and other survivors of genocide in Iraq and Syria. pic.twitter.com/QUNKAniPoK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2024