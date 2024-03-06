الهجرة تكشف عن توجيه للوزارات الخدمية للنهوض بواقع سنجار من أجل اعادة النازحين

كشفت وزارة الهجرة اليوم الاربعاء عن توجيه للوزارات الخدمية للنهوض بواقع سنجار من اجل تسهيل اعادة النازحين الى مناطقهم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عباس جهاكير لوكالة ايرث نيوز، أن “قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٠٧ وتم تعزيزه بقرار ٢٤٠٤٣ الذي يتحدث عن وضع الية تنفيذ خطة اغلاق المخيمات ببنود كثيرة وحزم من البرامج والمشاريع التي تساهم وتساعد العائلة على العودة او المكوث في منطقة النزوح او اختيار المنطقة الثالثة وفق ما تتماشى مع المعايير الدولية”.

واضاف “نحن بصدد تنفيذ هذه الخطة لان قسم منها يحتاج الى وقت والقسم الاخر يتطلب اجراءات انية تسبق هذا العمل” مؤكدا “وجود توجيه للوزارات الخدمية للنهوض بواقع عملها في سنجار بما ينسجم مع حجم العوائل التي تروم العودة الى مناطق سكناهم الاصلية”.

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