مركز البيانات الوطني ينجز خدمة إلكترونية خاصة بفئة النازحين المهجرين

أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنجاز خدمة إلكترونية خاصة بفئة النازحين والمهجرين، لمساعدتهم في الاستعلام عن المنحة المالية المعدة للأشخاص العائدين من النزوح الطارئ داخل العراق.

وأوضح مدير المركز عمار مظهر التميمي، أن تقديم هذه الخدمة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين الذين أجبرتهم الحرب على النزوح في العام 2014، لافتا إلى، أن ملاكات المركز أنجزها بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين، وفق التقنيات الحديثة والبيئة المثالية للخدمات الالكترونية.

واشار التميمي، إلى أن المركز أطلق منذ بداية العام الحالي مجموعة من الخدمات الإلكترونية لصالح الفئات المستفيدة من وزارة الهجرة والمهجرين، إضافة إلى المستفيدين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ضمن سياسة الحكومة في العناية بالفئات والطبقات الهشة في المجتمع.

وبالإمكان الاستفسار والتقديم ، على هذه الخدمة عبر الرابط الآتي:

http://‏ur.gov.iq/index/show-eservice/50959/10033/org

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