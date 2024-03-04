السوداني: مأساة الإيزيديين أصبحت علامة فارقة بتاريخ العراق في الصمود والتضحية

الحكومة العراقية تخصّص 50 مليار دينار لإعمار سنجار وسهل نينوى

أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص 50 مليار دينار لإعادة إعمار قضاء سنجار وسهل نينوى.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس محافظة نينوى عُقِد في قضاء سنجار غربي المحافظة.

وأوضح السوداني أن الحكومة الاتحادية “ملتزمة بدعم الحكومات المحلّية، وأن أولويات المحافظين ليست بعيدة عن أولويات الحكومة، في الخدمات وتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر والإصلاح الاقتصادي”.

وقال: إن ما تتميز به نينوى من مقومات وثروات وموقع جغرافي، يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً مهماً على المستوى الوطني.

مشدداً على “ضرورة دعم القطاع الخاص وحمايته من كل أشكال الابتزاز”، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار السوداني إلى أن “هذا الاجتماع في سنجار بمثابة رسالة لأهالي القضاء عن استعداد الحكومة للبدء بحملة إعمار واسعة، ووضع الحلول على مستوى التخصيصات المالية”.

مؤكداً أن “مأساة الإيزيديين أصبحت علامة فارقة بتاريخ العراق في الصمود والتضحية”.

وشدد على “ضرورة تعزيز السلم الأهلي والاستقرار والتآخي في سنجار وباقي مناطق المحافظة لتحقيق التقدم في برامج الحكومة المحلية”.

مجدداً التأكيد على أن الحكومة الاتحادية “خصصت 50 مليار دينار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى في الموازنة الاتحادية”.

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