عثر عليها في مخيم الهول..

تحرير إيزيدية عقب اختطافها لـ 10 أعوام من قبل داعش

تم اليوم السبت 2 آذار مارس 2024، تحرير فتاة إيزيدية عقب العثور عليها في مخيم الهول السوري، وإعادتها إلى العراق، بعد أن كان تنظيم داعش قد اختطفها في 3 آب عام 2014 من قضاء سنجار.

وتبلغ الفتاة من العمر 26 عاماً، وعندما تم اختطافها من قبل مسلحي تنظيم داعش عام 2014 كان عمرها 16 عاماً، وهي واحدة من بين آلاف الضحايا الآخرين الذين اختطفهم التنظيم عندما احتل مناطق في العراق وسوريا.

وعاشت سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجمها داعش في آب أغسطس 2014 وارتكب فيها مذابح واسعة، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017 التي مكنت مجاميع مسلحة غير قانونية من السيطرة على المدينة وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد، يتعين تشكيل قوة أمنية في سنجار قوامها 2500 شخص، جزء منهم من النازحين، بيد أنه لم يتم تشكيلها إلى الآن.

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