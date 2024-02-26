تجمع احتجاجي لشباب ايزيديين بسبب استبدال اساميهم باخرين ضمن قوائم تعيين في سلك الشرطة وفق اتفاق أربيل بغداد

نظم عدد من الشباب الايزيديين في بلدة باعدري ضمن قضاء شيخان ، اليوم الاثنين ، تجمعاً للاحتجاج على حرمانهم من التعيين كمنتسبين في الشرطة في سنجار ، وفق اتفاق أربيل بغداد في 2020 لتطبيع الأوضاع في سنجار.

الشباب المحتجين تم حرمانهم من التعيين بسبب استبدال اساميهم بأشخاص آخرين ، حيث افادوا باستبدال اسامي الف منهم بآخرين ، واصفين ذلك بالظلم الذي يجب ان يرفع عنهم.

ووقعت كل من بغداد وأربيل، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على اتفاق يقضي بتطبيع الأوضاع في سنجار، ويتم بموجبه إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك ، إلا أن تواجد العديد من الأطراف في القضاء من بينها حزب المال الكوردستاني PKK وفصائل من ميليشيات الحشد حالت دون تنفيذ الاتفاق حتى الآن.

ومن ضمن بنود الاتفاق ايضاً ، تعيين 2500 من أبناء سنجار في سلك الشرطة لتولي الامن في القضاء.

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