مستشار رئيس الوزراء: حكومة العراق تدعم المكونات والأقليات وتسعى لإعادة النازحين

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات، نوفل بهاء، اليوم الاثنين، على دعم الحكومة الحالية للمكونات والأقليات في مختلف المجالات بطريقة مباشرة، فيما أوضح أن هذا الدعم يتضمن جهودا لإعادة النازحين وإغلاق جميع المخيمات المتبقية.

وأكد بهاء في حديث للوكالة الرسمية، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي أول حكومة تقدم دعما كبيرا للمكونات والأقليات في مختلف المجالات.

وأشار، إلى جهود العمل الحالية في إعادة النازحين، حيث يتم غلق جميع المخيمات المتبقية في إقليم كوردستان وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك المكون الإيزيدي وإعادة تأهيل منطقة سنجار.

وأشار بهاء، إلى أن الحكومة أعدت صندوقا بالتعاون مع مجلس النواب العراقي لإعادة إعمار سنجار وسهل نينوى، مؤكدا، على أن هذه المبالغ ستذهب مباشرة إلى المكون الإيزيدي، بالإضافة إلى دعم المكونات الأخرى كالمسيحيين والصابئة.

وأخذ في الاعتبار قضايا الأقليات، أوضح أن الحكومة تدعم المكون الصابئي في تملك أراضيهم، وتعمل على إعادة حقوق أبناء المكون المسيحي الذين فقدوا أملاكهم وأراضيهم.

وشدد بهاء، على أن رئيس الوزراء أصدر توجيها بتشكيل لجنة عليا للتعامل مع شكاوى أبناء المكون المسيحي وإعادة الأراضي والأملاك المصادرة من قبل بعض العصابات.

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