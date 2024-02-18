10 الآف معاملة تعويضية منجزة في سنجار لكنها “فارغة من محتواها”

أكد قائممقام سنجار في محافظة نينوى نايف سيدو، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، أن هناك 10 آلاف معاملة تعويضية منجزة في القضاء لم تصرف لها المبالغ.

وقال سيدو في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “80 % من أهالي سنجار تعرضت ممتلكاتهم ومنازلهم وقراهم للتدمير على يد تنظيم داعش الإرهابي بعد سيطرته على القضاء”.

وأضاف، أن “حسم ملف التعويضات والإسراع بإنجاز المعاملات من قبل الحكومة الاتحادية يساهم بعدم عودة النازحين في الوقت الحالي، كون أغلب العوائل النازحة تعرضت منازلهم وممتلكاتها للدمار ولا تمتلك الأموال لإعادة أعمارها”.

وأشار سيدو إلى، أن “الناجيات من المختطفات على يد داعش هؤلاء لهم قانون خاص شرعته رئاسة الجمهورية ولهم مديرية خاصة بهم ويستلمون رواتب شهرية وتم تعويضهم، ولكن الإشكالية في المتضررين من الحرب والعمليات العسكرية”.

ويبلغ عدد النازحين الايزيديين في مخيمات النزوح باقليم كردستان حاليا اكثر من 135 الف نازح ايزيدي فقط، من اصل اكثر من 166 الف نازح في المخيمات الواقعة باقليم كردستان.

اما عدد النازحين الايزيديين في المخيمات او في اقليم كردستان خارج المخيمات يبلغ نحو 190 الف ايزيدي من اصل اكثر من 360 الف ايزيدي نزح بعد احتلال سنجار من قبل تنظيم داعش الارهابي، بحسب احصائيات دولية.

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