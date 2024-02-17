فيان دخيل: عائلة البغدادي الارهابية تحاول تسويق مظلوميتها ومعاناتها على حساب ضحايا هذا التنظيم الارهابي

بعد المقابلتين اللتين عرضتهما قناة العربية الحدث مع الارهابية أسماء محمد زوجة الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي والارهابية أبنته (اميمة) زوجة الارهابي منصور أصبح واضحًا ان هذه العائلة الارهابية تحاول تسويق مظلوميتها ومعاناتها على حساب ضحايا هذا التنظيم الارهابي والمجازر التي ارتكبها بقيادة رب هذه العائلة والتي اعترفت بمرافقته في جميع مراحل انشاءه للتنظيم حتى القضاء عليه فضلا عن مشاركتها الفاعلة في ادارة بعض مفاصل التنظيم وحضورها العديد من الاجتماعات في منزلها بوجود البغدادي وبغيابه فضلا عن كذبها وتدليسها فيما يخص تعاملهم الوحشي مع السبيات الايزيديات والذي كشفته وفندته الناجية الايزيدية البطلة سيپان خليل في مقابلتها مع نفس المحطة.

ندعو الحكومة العراقية التي تحتجز عائلة المجرم المقبور أبو بكر البغدادي والقضاء العادل إلى عدم الانجرار وراء الطريقة التي حاولن من خلالها استدرار العواطف والظهور بمظهر المظلومات المجبرات كما ندعو الى إيقاع أقسى العقوبات الممكنة وفق القانون بحق هاتين الشريكتين في جرائم التنظيم الفظيعة.

ان التهاون مع هؤلاء الارهابيين يعد إهانة كبيرة لأرواح الشهداء وضحايا التنظيم الارهابي من جميع مكونات الشعب العراقي ومن الايزيديين بصورة خاصة وسيعد هذا التهاون، إن حصل لا سمح الله، محاولة للتغطية على الفظائع والمجازر التي اقترفها التنظيم الارهابي بقيادة المجرم المقبور ابو بكر البغدادي الذي كان يدير التنظيم أمام أعين زوجته وأبنته.

النائبة

ڤيان دخيل

١٦ شباط ٢٠٢٤

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