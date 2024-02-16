فبراير 16, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

ابنة البغدادي: والدي اعتمد القرعة لمعاشرة زوجاته

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فى :شؤون ايزيدية
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ابنة البغدادي: والدي اعتمد القرعة لمعاشرة زوجاته

بعد المعلومات المفاجئة التي روتها أسماء محمد زوجة زعيم تنظيم داعش الارهابي، أبو بكر البغدادي، كشفت أميمة ابنته تفاصيل جديدة عن خفايا التنظيم الإرهابي.
وقالت أميمية المعتقلة في أحد السجون العراقية، خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة إنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطارمية في بغداد قبل انتقالها إلى سوريا.
كما كشفت أنها لم تكن تعرف منصب والدها في ما يسمى بـ “دولة الخلافة” قبل إلقائه خطبته الشهيرة في جامع النوري الكبير في الموصل.
ووصفت أميمة حياتها في تلك الفترة، قائلة “كان للبغدادي وقتها 3 نساء وكانت حياتنا تخضع لتشديد أمني لدرجة أن جيراننا كانوا يجهلون هويتنا.. ولم يكن مسموحا لنا بالخروج إلى الحديقة خوفا من تحليق الطائرات”.
أما عن طريقة توزيعه الاهتمام بين زوجاته، فقالت: “اعتمد والدي القرعة لمعاشرة زوجاته”.
كما أوضحت أنها ناقشت موضوع السبايا مع والدها الذي تذّرع بأحكام الشرع، لتبرير ذلك.
وروت مشاهداتها للسبايا اللواتي عاشت معهن لفترة في المنزل، مؤكدة أن “أحوالهن كانت سيئة ودائمات البكاء”.
كذلك ذكرت أن “من بين من التقتهن من الأيزيديات، دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان”.

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