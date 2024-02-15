كان لديه أكثر من 10 من السبايا الإيزيديات.. زوجة البغدادي تفضح أسرار حياة الإرهابي الأخطر

تطل زوجة زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي، المدعوة “أسماء محمد” لأول مرة منذ مقتله قبل 5 سنوات، لتروي أسراراً لم تكشف من قبل.

ومن المنتظر أن تروي زوجة الارهابي الأخطر الذي هدد العالم وروّعه لسنوات طويلة، وللمرة الأولى في مقابلة حصرية لقناة “العربية/الحدث” أسراراً شخصية عنه تكشف لأول مرة، ولحظات لا تنسى عن حياتها وحياة زوجها وحيثيات ما عاشته.

وستكشف زوجة البغدادي كيف انضم الأخير بعد عام 2010 إلى تنظيم القاعدة، وكيف علمت هي بالأمر، كما ستتحدث عن علاقته بزوجاته وأفراد عائلته، وحتى عن علاقاته مع سباياه.

وقالت انه كان لدى البغدادي أكثر من 10 من السبايا الإيزيديات.

كذلك ستروي الزوجة تفاصيل عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل اغتياله بغارة أميركية في سوريا.

وستبث الحلقة مساء اليوم الخميس، في الساعة الخامسة بتوقيت أربيل، على شاشتي “العربية والحدث”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 2011، أبوبكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.

وأعلنت الولايات المتحدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019، مقتل البغدادي بعد غارة شنتها في عملية خاصة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية