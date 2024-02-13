وزير العدل يشكل لجنة لحماية عقارات الديانات المسيحية والإيزدية والصابئية

صادق وزير العدل خالد شواني، امس الاثنين 12/2/2024، على تشكيل لجنة للتعامل مع عقارات الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئية، والتي تعود ملكيتها الى مواطني هذه الديانات.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن “وزير العدل خالد شواني صادق اليوم، على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل وبمشاركة ممثلين عن ديوان اوقاف الديانات المسيحية والصابئية المندائية والإيزيدية من اجل دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين ازاء عمليات التزوير والطرق غير الاحتيالية المتعلقة بالعقارات المملوكة اليهم”.

وأكد شواني، على ضرورة التنسيق مع أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين لوضع آلية مناسبة لضمان حماية أملاك مواطني هذه الديانات وتوثيق السجلات وفقا للقانون.

وأشار إلى أنه “تم الايعاز الى دائرة الكتاب العدول بأخذ الحيطة عند تنظيم وكالة الى اشخاص من الديانة الأقلية والاستعلام عن صحة صدور المستمسكات المقدمة كافة والتأكد من صحة صدور الوكالات عن طريق المديرية العامة للتسجيل العقاري (منظومة I2N) ومفاتحة وزارة الخارجية لغرض الايعاز الى السفارات والقنصليات بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تنظيم الوكالات وتحمل الموظف المختص كافة التبعات القانونية”.

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