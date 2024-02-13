الهجرة تشكل لجانا مشتركة مع التربية والصحة لتسهيل عودة النازحين في المحافظات المحررة

شكلت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، لجانا مشتركة مع وزارتي التربية والصحة بهدف تقديم الخدمات الضرورية في مناطق العودة ضمن المحافظات المحررة، وذلك لتسهيل عودة النازحين طوعيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن الوزارة قامت بتنسيق مع المؤسسات الخدمية الصحية والتربوية وغيرها لتوفير الخدمات المطلوبة في مناطق العودة التي شهدت نزوحا خلال فترة تنشيط العصابات الخارجة عن القانون.

وأشار، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تم الإعلان عنها نهاية العام 2023، والتي انطلقت الشهر الماضي، وتهدف إلى إغلاق المخيمات في إقليم كردستان، وذلك وفقا للخطة الوطنية لإعادة النازحين.

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