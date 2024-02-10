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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

الهجرة توزع (200) حصة بين الأسر العائدة إلى مناطق سكناها في سنجار

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فى :شؤون ايزيدية
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الهجرة توزع (200) حصة بين الأسر العائدة إلى مناطق سكناها في سنجار

وزعت وزارة الهجرة،اليوم السبت، (200) حصة من السلع المعمرة بين الأسر العائدة إلى مناطق سكناها في سنجار.

وذكر اعلام الوزارة في بيان “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، لدعم فئات عناية الوزارة وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة نينوى (200) حصة من السلع المعمرة بين الأسر العائدة حديثاً إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار، تنفيذاً للبرنامج الحكومي الخاص بالوزارة”.

وتضمنت”المساعدات الموزعة بين الأسر العائدة (ثلاجات ١٤ قدم وطباخات أربع عيون مع فرن وشاشات بلازما)”.

 

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