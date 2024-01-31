توزيع 20 ألف حصة إغاثية بين الأسر النازحة في دهوك وأربيل

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، توزيع قرابة (20) ألف حصة إغاثية بين الأسر النازحة في محافظتي دهوك وأربيل.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان”فرقها الميدانية التابعة لفرعها في محافظة دهوك وزعت (14.214) حصة إغاثية بين الأسر النازحة القاطنة في مخيمات (جم مشكو، قاديا، باجد كندالا، خانكي، كبرتو1، كبرتو2، شاريا، مامليان والداودية)، كما وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة أربيل (5.469) حصة إغاثية بين النازحين القاطنين في مخيمات (الخازر ,حسن شام u2، حسن شام u3، ديبكة، بحركة وهرشم)”.

وبينت، أن “المساعدات الموزعة تضمنت (سلات غذائية وصحية)”.

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