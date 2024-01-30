نائبة عن نينوى: وزارة الهجرة وزعت على النازحين سلة صحية “منتهية الصلاحية”

كشفت النائبة عن نينوى فيان دخيل، يوم الثلاثاء، أن وزارة الهجرة والمهجرين قامت بتوزيع سلة صحية “منتهية الصلاحية” على النازحين في المحافظة، مضيفة أن الوزارة قامت أيضاً بتجهيز المخيمات بوقود غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وقالت دخيل خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “وزارة الهجرة أرادت توزيع سلة صحية منتهية الصلاحية للنازحين، وبصفتي نائبة عن سنجار ومحافظة نينوى وعضو في اللجنة النزاهة، فإني أؤكد أن هناك مبالغ كبيرة رصدت لوزارة الهجرة والمهجرين على تقوم بواجباتها إلا أنه وللأسف ملفات الفساد في الوزارة كبيرة جداً”.

وأضافت “كما أن النفط الأبيض المستخدم للطبخ الذي وزعته وزارة الهجرة على النازحين يحتوي على كمية كبيرة من الكبريت وهو خارج المواصفات المطلوبة، بمعنى أن النفط قابل للاحتراق السريع والتسبب بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المنبعثة منه عن الاحتراق”.

وتابعت “توجهنا بالنداء إلى رئيس مجلس الوزراء لتجهيز النازحين بالنفط الأبيض خلال أشهر الشتاء لكن هذه المادة لم تصل إلا بعد دخول فصل الشتاء، كما أن وزارة الهجرة رفضت استبدال النفط بنوعية جيدة”.

وأكدت دخيل “جميع هذه الوثائق والمعلومات موثقة لدينا وسيتم إضافتها إلى ملف استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب”.

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