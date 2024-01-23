الخارجية الأميركية تكرم كوردياً إيزدياً

منحت جائزة وزارة الخارجية الأميركية للحرية الدينية لسنة 2023 لكوردي إيزدي، وبهذا يكون أول شخص على مستوى العراق وإقليم كوردستان ينال هذه الجائزة.

وزارة الخارجية الأميركية منحت يوم (18 كانون الثاني 2024) جائزتها للحرية الدينية للأكاديمي ميرزا دناي، وهو كوردي إيزدي، مع سبعة أشخاص آخرين.

الفائزون بالجائزة ينتمون إلى الشرق الأوسط ونيوزيلاند وهضبة التبت وليتوانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ونيكاراغوا وباكستان.

الجائزة تمنح لأشخاص مؤثرين عالمياً في مجال الحرية الدينية ولهم دور في الدفاع عن الحرية الدينية، وخاصة المدافعين عن المكونات الدينية المضطهدة، ويعملون من أجل تحقيق العدالة والمساواة في مجال حرية الأديان في العالم.

وصرح ميرزا دناي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، لشبكة رووداو الإعلامية بالقول: “منحت الجائزة لي في 18 من هذا الشهر، وجاء اختياري لنيل الجائزة بناء على كفاحي لمدة 30 سنة في سبيل حقوق الإيزديين بصورة خاصة ونشاطاتنا بعد الإبادة الجماعية للإيزديين، وهذه الجائزة تحفزني على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان والمكونات”.

ولد الناشط في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإيزديين بصورة خاصة، ميرزا دناي، سنة 1973 في قضاء سنجار، وتعرض بسبب نشاطاته للملاحقة من جانب النظام البعثي وتعرضت عائلته للسجن والاضطهاد، حتى لجأ بعد العام 1991 إلى إقليم كوردستان.

هذا الناشط يحمل درجة دكتوراه في الطب النفسي حصل عليها من جامعة يينا (فريدريش شيلر) الألمانية.

وبعد أحداث 2014، وإبادة الكورد الإيزديين على يد مسلحي الدولة الإسلامية “داعش”، برز بدرجة أكبر كمدافع عن حقوق الإيزديين.

فاز في العام 2019، بجائزة أوروا في العاصمة الأرمينية، يريفان، عن خدماته التي قدمها لضحايا الحرب ولمرضى سنجار وأطرافها ومحافظة نينوى بصورة عامة.

كما كان لهذا الطبيب دور في نقل واختبار ومتابعة 1100 من الإيزديين الناجين من أسر داعش.

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